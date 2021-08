Nei vaccinati il Covid si ferma nel naso, non arriva ai polmoni e viene eliminato: la nuova scoperta

Con la doppia dose di vaccino il Covid si ferma nel naso. È questa l'ultima scoperta sui benefici dei farmaci anti coronavirus. Gli ultimi studi dimostrano che il 12% delle persone con ciclo vaccinale completo può contrarre la variante Delta, molto più trasmissibile della precedente. Ma, chi la contrae, difficilmente sviluppa la malattia e il virus non riesce nemmeno ad entrare con forza nel corpo, fermandosi nelle vie aeree nasali o faringee.

Lo studio del Bambino Gesù

La ricerca è stata condotta dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. E mostra come su 2.900 vaccinati se ne sono infettati circa 40 (l'1,5%). «Stiamo osservando che nell'1,5% di vaccinati la presenza del virus rimane confinata al naso e rinofaringe (il retro del naso), mentre i polmoni sono liberi — spiega Carlo Federico Perno, direttore della Microbiologia e virologia al Bambino Gesù, al Corriere della Sera –. Questo avviene perché, dopo il vaccino, nei polmoni sono già presenti le difese contro Sars-CoV-2, mentre nel naso no. In ogni caso – spiega l'esperto –, la reazione immunitaria nei vaccinati è rapidissima anche nel naso: nel giro di 2-3 giorni gli anticorpi abbattono la carica virale fino al eliminare il virus».

Variante Delta eliminata in 72 ore

Quanto può rimanere contagioso un vaccinato con doppia dose? il tempo per infettare qualcuno senza vaccino è molto breve e non supera le 72 ore, poi viene annullato definitivamente. I soggetti vaccinati si negativizzano in modo molto più veloce rispetto ai non vaccinati. Da questa scoperta si può trarre la conseguenza che potrebbero essere contagiosi per meno tempo rispetto a chi non è vaccinato. Inoltre, come dimostrano i numeri, il vaccinato si ammala molto di meno e non sviluppa quasi mai i sintomi di una malattia grave.

