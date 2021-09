Vaccinati: il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over80 è 15 volte più basso

Il vaccino anti Covid allontana il rischio ospedale e rianimazione. Gli ultimi dati pubblicati dall'Istituto superiore di Sanità sono eloquenti.

#covid19 🦠per over 80 ultimi 30 giorni

- il tasso di ricovero non vaccinati è 9️⃣ volte più alto vs vaccinati completi (187,8 vs 21,1 ricoveri per 100.000 ab)

- il tasso di ricoveri in intensiva è 1️⃣5️⃣ volte più basso nei vaccinati (1,0 vs 14,6)

Leggi https://t.co/OfNaLzOBz9 pic.twitter.com/HnTRJOc8Vt

— Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) September 4, 2021