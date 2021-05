Le vaccinazioni ai ragazzi fra 12 e 15 anni, circa 2,5 milioni di persone, potrebbero iniziare già dal prossimo 3 giugno. Dopo il via libera dell'Ema, l'Agenzia europea dei farmaci, alla somministrazione del farmaco Pfizer per questa fascia d'età, è in arrivo anche quello dell'Aifa, l'agenzia settoriale italiana.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati