Vaccini, Von der Leyen chiama Astrazeneca: «Rispettate i tempi di consegna»

Vaccini, l'Ue accelera. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato al telefono stamattina con l'Ad di AstraZeneca Pascal Claude Roland Soriot ricordando che l'Ue si attende «una consegna nei tempi previsti» dei vaccini contro il Covid. Anche la commissaria alla salute Stella Kyriakides ha scritto all'azienda ieri, ed è attesa oggi una teleconferenza tra la commissaria, gli Stati membri e rappresentanti dell'azienda. «Non cambieremo gli obiettivi» di copertura vaccinale dell'80% della popolazione vulnerabile e del personale medico entro marzo e del 70% della popolazione entro l'estate. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer. «Se ogni volta che emerge un problema cambiamo il nostro obiettivo, perdiamo la prevedibilità e la chiarezza per tutte le parti coinvolte in questo processo», ha sottolineato Mamer, aggiungendo che «gli obiettivi» stabiliti dall'Ue «sono ambiziosi» e Bruxelles intende «trovare soluzioni ai problemi» emersi.

We will only defeat #COVID19 when people around the world have access to vaccines. #COVAX is the best route to deliver large quantities of vaccines to lower & middle-income countries. But until COVAX is able to deliver, I propose an EU mechanism to share some of our vaccines. pic.twitter.com/BTJxlF1qI0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 22, 2021