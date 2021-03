Covid, Federfarma: «Farmacisti pronti subito triplicheremo i vaccini»

È il presidente nazionale di Federfarma. Marco Cossolo, farmacista torinese e in passato anche sindaco di Carignano, spiega come la sua categoria si prepara alla possibilità di vedersi assegnata, in aggiunta ai medici, il compito di somministrare i vaccini.



Presidente Cossolo, è ormai sicuro che anche i farmacisti riceveranno il compito di inoculare il vaccino anti-Covid?

«Non è ancora certo, aspettiamo il decreto del governo che sarà pronto in queste ore. Di sicuro, è un'eventualità di cui si parla e sembra quasi certa per accelerare la campagna di vaccinazione».



Siete pronti a questa eventualità?

«Sicuramente, abbiamo dimostrato già con i tamponi quanto i farmacisti siano in grado di dare una mano in questo periodo di emergenza. Con il nostro intervento, si sono triplicati i tamponi per accertare i positivi».



Quanti ne avete eseguiti?

«Il dato nazionale non lo conosco ancora. Le posso dire, però, quello dell'intera città di Roma, dove i farmacisti hanno eseguito 800mila tamponi».



Per i vaccini avrete bisogno di una particolare formazione?

«Esistono procedure da seguire, come l'attesa dopo l'inoculazione, i tempi per verificare eventuali reazioni. Tutto dipende da cosa sarà inserito nelle norme del Dpcm di prossima approvazione».



Di che rete si potrà disporre per i vaccini, se saranno coinvolti i farmacisti?

«Abbiamo 19300 farmacie in tutt'Italia. Una diffusione capillare, considerando che ci sono farmacie ovunque, anche nei piccoli paesi isolati in qualsiasi parte del territorio italiano. Consideri che, dopo averci affidato la possibilità di eseguire i tamponi, sono stati eliminati i drive in prima affollatissimi».



Dovrete seguire regole particolari per i vaccini?

«Noi abbiamo già un'ipotesi di protocollo da sottoporre al Ministero. Aspettiamo di vedere cosa prevede la norma del decreto governativo, poi ne discuteremo con il governo».



Avete già fissato confronti con il Ministero, per stabilire i criteri del vostro intervento?

«Come è logico abbiamo già in corso contatti con il Ministero, ma ogni valutazione sul protocollo da applicare è rinviata a dopo il decreto».



Il vostro intervento può rendere più rapida la campagna di vaccinazione?

«Sicuramente. Il problema non sono i vaccini, ma il numero dei vaccinatori disponibili. Credo che la carenza del prodotto verrà sanata entro aprile. L'industria farmaceutica regolerà la sua attività produttiva e i vaccini arriveranno. Poi, ci sarà bisogno di più vaccinatori e più luoghi di vaccinazione per aumentare il numero delle dosi inoculate».



Che idea di protocollo avete per essere coinvolti nella campagna di vaccinazione?

«Abbiamo il precedente e lo schema della Francia dove i farmacisti hanno già ricevuto il compito di vaccinare. Quindi non dovremmo inventare nulla, ma seguire solo quello schema e le indicazioni che vi sono contenute».



È un protocollo con indicazioni particolari?

«Non sono prescrizioni eccezionali, ma comuni a altri interventi sanitari. Credo che anche i farmacisti debbano acquisire, prima di procedere, il consenso informato dal paziente per poi avviare la somministrazione. Le altre regole sono quelle seguite finora dai medici e gli infermieri. Trattenere il paziente per il tempo necessario a verificare eventuali reazioni, ad esempio. Sono cautele normali. Noi siamo pronti, abbiamo la professionalità per contribuire alla campagna di vaccinazione e una rete capillare di farmacie dove eseguire la somministrazione».



Potreste partire da subito?

«Sì, seguendo le indicazioni del decreto in arrivo e il successivo protocollo d'intesa con il Ministero, dovremmo solo ricevere le dosi di vaccino e seguire le procedure sulle prenotazioni che ci verranno comunicate».

