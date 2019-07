Vaccini, tre reazioni gravi su 100 mila dosi: «Sono sicuri»

Aifa

Martedì 30 Luglio 2019

Tre reazioni gravi su 100 mila dosi. La frequenza indelle segnalazioni relative a reazioni avverse gravi correlabili ai vaccini è di 3 eventi ogni 100 mila dosi e dall'analisi dei dati nazionali «non sono emerse informazioni che possano influenzare il rapporto beneficio-rischio per le varie tipologie di vaccino correntemente utilizzate, confermando quindi la loro sicurezza». Inoltre, le reazioni correlabili segnalate «sono tutte note e, quindi, già riportate nelle informazioni sul prodotto dei vaccini autorizzati in Italia». Emerge daldell'Agenzia italiana del farmaco ().Il Rapporto Vaccini, spiega l' Aifa , sintetizza le attività di sorveglianza post-marketing sui vaccini condotte in Italia nell'anno 2018. Rispetto ai rapporti precedenti, precisa l'Agenzia, «quest'anno è stato possibile utilizzare, per il calcolo dei tassi di segnalazione, le dosi effettivamente somministrate a livello nazionale, fornite dal Ministero della Salute e dai Dipartimenti della Prevenzione delle Regioni e delle Provincie Autonome. Ciò ha consentito di calcolare i tassi di segnalazione generale e delle reazioni avverse gravi correlabili per dosi somministrate su scala nazionale».Complessivamente, su un totale di circa 18 milioni di dosi somministrate in Italia nel 2018 per tutte le tipologie di vaccino, sono state effettuate 31 segnalazioni ogni 100.000 dosi, che corrispondono a circa 12 segnalazioni ogni 100.000 abitanti. L' Aifa sottolinea inoltre come «l'andamento crescente del numero delle sospette reazioni avverse, è indicativo di una sempre maggiore attenzione alla vaccinovigilanza da parte sia degli operatori sanitari sia dei cittadini».