Vaccini Pfizer, richiamo raccomandato a tutti i bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare che recepisce il parere della Cts dell'Agenzia del farmaco con il libera al vaccino Cominarty di Pfizer contro le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5 come richiamo per i bambini tra 5 e 11 anni. Il vaccino è raccomandato per i bimbi più fragili ma su richiesta dei genitori potrà essere somministrato a tutti i bambini compresi nella fascia di età.

«Si estende la raccomandazione della dose di richiamo ai bambini nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da Sars-Cov-2» si legge nella circolare.

AIFA, nella seduta del 5 dicembre 2022, accogliendo il parere espresso dall’EMA ha autorizzato la formulazione Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi) del vaccino Pfizer con l’indicazione di utilizzo come dose di richiamo per la fascia 5-11 anni #Covid_19 pic.twitter.com/v3uUt71JkF — Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) January 13, 2023

«Inoltre - si precisa - tenuto conto dell'indicazione di utilizzo autorizzata da Ema (Agenzia europea per i medicinali) e Aifa (Agenzia italiana del farmaco), tale formulazione potrà essere resa disponibile anche per il richiamo dei bambini, nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale».

La raccomandazione

Il vaccino è raccomandato per i bimbi più fragili ma su richiesta dei genitori potrà essere somministrato a tutti i bambini compresi nella fascia di età. La Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, nella seduta del 5 dicembre 2022, accogliendo il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) aveva già autorizzato la formulazione Original/Omicron Ba.4-5 (5/5 microgrammi).

Esiste «una moderata probabilità» che la variante soprannominata Kraken «diventi dominante» in Europa e causi «un aumento sostanziale del numero di casi di Covid entro i prossimi uno o due mesi”. Ma non ci sono segnali di una sua maggiore gravità. Lo afferma il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L'Oms intanto consiglia di tornare all'uso delle mascherine al chiuso e nei luoghi affollati. In Italia casi in calo del 38,2% ed i decessi del 25,7% nell'ultima settimana, secondo il bollettino del ministero della Salute. In Cina 900 milioni di casi.