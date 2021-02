Vaccinati in aumento, Arcuri: «Dal 22 febbraio siamo a 100mila al giorno»

Sono stati 102mila i vaccinati di mercoledì 24 febbraio. Il massimo finora raggiunto. «La campagna di vaccinazione contro l'epidemia Covid sta registrando un confortante incremento», ha indiato in una nota Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Che poi ha aggiunto: «Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in media oltre 100 mila somministrazioni al giorno e ieri, mercoledì 24 febbraio, è stato raggiunto il picco di 102.433 dosi».

Il primo vaccino somministrato in Italia è stato iniettato il 27 dicembre 2020. A oggi, giovedì 25 febbraio 2021, sono state utilizzate 3.824.331 dosi, ma ne mancano 79.673.752 per vaccinare il 70 % della popolazione con 2 dosi a testa.

Al ritmo di 85.418 somministrazioni al giorno tenuto negli ultimi 7 giorni, mancano 2 anni, 6 mesi e 8 giorni prima di raggiungere l'obiettivo. Per farlo entro settembre 2021 bisognerebbe somministrare una media di 368.036 dosi al giorno. Quindi ancora si è distanti dall'obiettivo.

