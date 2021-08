Vaccini, il report: oltre due milioni di 50enni no vax, senza protezione anche 35mila sanitari e 186mila prof

Secondo il report settimanale pubblicato dalla struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo sono oltre due milioni (2.048.855), pari al 21,23%, le persone non vaccinate nella fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni. In questa fetta di popolazione, pari a 9.651.541 unità, hanno completato il ciclo vaccinale in 7.042.299 pari al 72,97%.

Vaccini in Italia, il report

Fascia 12-15 anni, il 33,76% ha ricevuto una dose

Il 33,76% della popolazione nella fascia di età fra i 12-15 anni in Italia ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, un dato che sale al 34,37% se si considera anche il vaccino monodose. È il dato che emerge dal report settimanale sulla campagna di vaccinazione condotto dalla struttura commissariale. Su un totale di 2.305.514 persone fra i 12-15 anni, 298.942 hanno invece completato il ciclo vaccinale, pari al 12,97%.

Il 40% della fascia 16-19 anni ha completato il ciclo

Oltre il 40% dei giovani fra i 16 e i 19 anni in Italia ha completato il ciclo vaccinale. È il dato che emerge dal report settimanale sulla campagna di vaccinazione condotto dalla struttura commissariale. In dettaglio, in 845.723, pari al 40,5%, hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino mentre su un totale di 2.322.000 mila giovani, il 63,58% ha ricevuto almeno una prima dose o ha fatto il vaccino monodose. È invece pari al 36,42% la percentuale di quanti non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

Il 6% degli over 80 non vaccinato

Oltre il 6% degli over 80 in Italia non è vaccinato. È il dato che emerge dal report settimanale sulla campagna di vaccinazione condotto dalla struttura commissariale. In particolare, su un totale di 4.554.107 persone oltre gli 80 anni, 279.834 non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, pari al 6,14%.

Oltre 35mila sanitari non vaccinati

Gli operatori sanitari che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino sono 35.691 pari al 1,82%. Il dato emerge da report settimanale della struttura commissariale. La platea complessiva è di 1.958.461 persone, di cui ha completato il ciclo il 94,42%.

Il 12,82% del personale scolastica scoperto

È di 186.571 la popolazione del personale scolastico non ancora vaccinata, pari al 12,82%. Il dato emerge dalle rilevazioni presenti nel report settimanale sulla campagna di vaccinazione svolto dalla Struttura commissariale. Ad oggi su una popolazione complessiva del comparto di 1.455.308 persone sono 1.190.932 quelle che hanno completato il ciclo pari all' 81,83%. Il report è stato aggiornato con i numeri richiesti da Figliuolo e le Regioni stanno man mano inviando i dati che dovranno essere, quindi, elaborati. Il dato nazionale è per questo ancora variabile.