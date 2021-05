Vaccini seconda dose: è rischioso prolungare i tempi tra le due iniezioni?

La possibilità di dilazionare nel tempo fino a un intervallo di 42 giorni la prima e la seconda dose dei vaccini negli ultimi giorni sta facendo discutere. Il tutto, unito alle difficoltà di approvvigionamento, con la somministrazione che sta adesso procedendo a ritmi ben più serrati rispetto a qualche mese fa, ha creato non poche perplessità in relazione alle possibilità effettive di mantenere l'immunizzazione in quanti hanno già ricevuto la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati