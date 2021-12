Vaccini, terza dose a 4 mesi dal 10 gennaio: arriva l'ok della Regione Campania

La Regione Campania al momento prosegue la campagna vaccinale seguendo le indicazioni nazionali e quindi aprirà alla terza dose dopo quattro mesi, invece degli attuali cinque, dal 10 gennaio, come indicato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid.

Lo apprende l'Ansa da fonti della Regione. Al momento la Campania ha somministrato circa 10 milioni e 300mila dosi a una parte della popolazione, di circa 6 milioni, con un milione di abitanti che continua a non volersi sottoporsi al vaccino.

L'applicazione natalizia dei Green pass più duri non ha infatti portato a un boom delle vaccinazioni, con circa 400 persone in media al giorno che si presentano per la prima volta a un centro per la prima siringa contro il Covid.

Attualmente l'anagrafe dei vaccinati segnala che 4,4 milioni di persone hanno fatto le prime dosi, 3,9 milioni le seconde dosi e un milione e mezzo ha già ricevuto il booster.

Gli hub nella Mostra d'Oltremare e alla Fagianeria di Capodimonte a Napoli restano aperti nei consueti orari insieme ai dipartimenti delle Asl, ai medici generali e alle farmacie per i vaccini. Non sono previste al momento aperture di altri hub.