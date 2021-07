Vaccini, «oltre 200 mln di dosi ai paesi a basso e medio reddito»: l'annuncio della presidente Ue Ursula von der Leyen

Oltre 200 milioni di dosi di vaccino a paesi a basso e medio reddito. «Sono lieta di annunciare che condivideremo più di 200 milioni di dosi dei vaccini Covid-19 con i Paesi a basso e medio reddito entro la fine di quest'anno». Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen via Twitter, precisando che «Team Europe (l'Ue, le sue istituzioni e tutti i 27 Stati membri) si assume la responsabilità di aiutare il mondo a combattere il virus, ovunque». L'esecutivo comunitario ha precisato che «è una priorità per l'Unione europea garantire l'accesso ai vaccini Covid-19 sicuri e convenienti in tutto il mondo, in particolare per i Paesi a basso e medio reddito».

