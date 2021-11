Alzheimer, vaccino nasale che può prevenire la malattia

Negli Stati Uniti, al Brigham and Women's Hospital di Boston, è sato testato un vaccino nasale per il morbo di Alzheimer. Il vaccino sarebbe in grado di prevenire e rallentare la progressione della malattia.



Il vaccino funziona stimolando il sistema immunitario e attivando i globuli bianchi nei linfonodi. Le cellule stimolate viaggiano poi nel flusso sanguigno e dovrebbero aiutare ad eliminare le placche di proteina beta-amiloide nel cervello, quelle che sviluppano proprio i malati di Alzheimer, comprimono i neuroni e alla fine li distruggono. Il vaccino è il frutto di una ricerca di 20 anni.

Rooted in 20+ years of research, a new nasal vaccine for #Alzheimer’s disease is set to be tested at the #Brigham’s Ann Romney Center for Neurologic Diseases. Dr. Howard Weiner calls the development of the trial “remarkable.” More in the @BostonGlobe. https://t.co/iRDD9mQKXW

— Brigham and Women's Hospital (@BrighamWomens) November 16, 2021