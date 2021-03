Vaccino AstraZeneca, risultati Usa sono positivi: 100% efficacia nel prevenire casi gravi e no evidenza di coaguli di sangue

Buone notizie dagli Usa dove sono stati pubblicati i risultati della tanto attesa sperimentazione del vaccino Oxford-AstraZeneca Covid. I risultati sono disponibili e confermano che il vaccino è sicuro e altamente efficace. Lo riporta la Bbc. Il vaccino è stato efficace al 79% nell'arresto della malattia da coronavirus sintomatica e al 100% nel prevenire che le persone si ammalassero gravemente. Non sono stati constatati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue. Alla sperimentazione hanno partecipato più di 32.000 volontari, principalmente in America, ma anche in Cile e Perù.

US Phase 3 trial results for the Oxford/AstraZeneca vaccine: 100% effective against death and severe illness. "Notably, in participants aged 65 years and over, vaccine efficacy was 80%" versus 79% overall. (US trial so not focused on 501Y.V2.) https://t.co/UXeimxxffe — Joseph Cotterill (@jsphctrl) March 22, 2021

Efficacia dell'80% nei partecipanti di età pari o superiore ai 65 anni. La reattogenicità e il profilo di sicurezza generale sono favorevoli.

Circa un quinto dei volontari in questo studio - riporta la Bbc - aveva più di 65 anni e il vaccino, somministrato in due dosi, a quattro settimane di distanza l'una dall'altra, ha fornito loro la stessa protezione rispetto ai gruppi di età più giovane. I risultati di questa sperimentazione dovrebbero aprire negli Stati Uniti la strada all'approvazione del vaccino Oxford- Astrazeneca da parte delle autorità di regolamentazione entro il prossimo mese o due. Il ricercatore capo della sperimentazione del vaccino dell'Università di Oxford, il prof. Andrew Pollard, ha dichiarato: «'Questi risultati sono una grande notizia in quanto mostrano la notevole efficacia del vaccino in una nuova popolazione e sono coerenti con i risultati degli studi condotti da Oxford. Possiamo aspettarci un forte impatto contro Covid-19 in tutte le età e per persone di ogni diversa estrazione dall'uso diffuso del vaccino».

AstraZeneca, ripartite le vaccinazioni in Europa

La professoressa Sarah Gilbert, co-progettista del vaccino, ha a sua volta osservato: «In molti paesi diversi e in tutte le fasce d'età, il vaccino fornisce un alto livello di protezione contro Covid-19 e speriamo che questo porterà a un uso ancora più diffuso del vaccino nei tentativi globali di porre fine alla pandemia». « È davvero importante avere la possibilità di proteggere le persone il più rapidamente possibile. Questo vaccino salverà vite umane», ha aggiunto Gilbert.

Ultimo aggiornamento: 10:04

