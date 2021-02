Oms: «Vaccino Astrazeneca anche in caso di varianti e per over 65»

Il vaccino prodotto da Oxford-AstraZeneca può essere usato anche nei Paesi in cui sono presenti varianti del Covid. Lo sottolineano i 15 esperti di un gruppo dell'Oms specializzato nelle immunizzazioni all'interno delle loro raccomandazioni provvisorie su questo vaccino, illustrate in conferenza stampa a Ginevra. Il vaccino AstraZeneca, viene spiegato, può essere impiegato anche nei Paesi in cui «sono presenti le varianti» del coronavirus.

Gli esperti inoltre raccomandano l'uso del vaccino Astrazeneca anche per gli over 65. Il gruppo consultivo di esperti sull'immunizzazione (Sage) dell'Oms ha chiarito: «Potrebbe essere somministrato a persone di 18 anni e più, senza un limite di età superiore». Questo «significa che le persone over 65 anni dovrebbero ricevere la vaccinazione», ha evidenziato Alejandro Cravioto, presidente del Sage.

