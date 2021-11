Vaccino ai bambini da 5 a 11 anni, Palù (Aifa): «Se Ema anticipa l'ok, lunedì il via in Italia»

Secondo il presidente dell'Aifa Giorgio Palù da lunedì in Italia si potrebbe iniziare la somministrazione del vaccino anti Covid ai bambini per la fascia 5-11 anni. «L'Ema potrebbe anticipare una decisione già tra oggi e domani», ha affermato Palù, ospite di 'Buongiorno' su SkyTg24. In seguito alla decisione dell'Ema, «può arrivare una decisione dell'Aifa entro 24 ore» e su quando potrebbero partire le vaccinazioni anti-Covid in Italia nei bambini 5-11, Palù ha sottolineato «possibile anche da lunedì».

Palù ha sottolineato poi che il quadro sta mutando anche per i più piccoli. «Se prima il 2% dei bambini contraevano l'infezione con la variante Alfa, oggi - ha detto il presidente Aifa - stiamo arrivando al 25-30 per cento. I dati dell'epidemia ci stanno dicendo che la categoria da 4 a 11 anni è quella che presenta il maggior numero di casi incidenti. Ci sono bambini ricoverati che non hanno patologie concomitanti, ci sono dei bambini che sviluppano una sindrome infiammatoria multisistemica, cioè vari organi».

Palù: contagi in aumento ma non come il 2020

«Guardando i numeri, c'è una crescita del contagio ma non è un contagio ad andamento esponenziale come era l'anno scorso ma ad andamento lineare. Alcune Regioni stanno superando la soglia critica di ricoveri in area medica e rianimazione ed ecco perchè dobbiamo guardare con molta attenzione all'evolversi della pandemia», ha aggiunto Palù. «Il Green pass rafforzato è una misura di tutela, chi frequenta dei luoghi per piacere o per l'attività ludica mette a rischio gli altri se non vaccinato. Può tranquillamente stare a casa». Sulla possibile scelta del Governo per la riduzione della durata del Green pass, oggi fissata a 12 mesi, «nove mesi è una via di compromesso», ha precisato Palù.