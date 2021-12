Al via le prime dosi di vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Le somministrazioni, come comunicato dalla struttura commissariale per l'emergenza, partiranno il 16 dicembre e così, nei prossimi giorni, sarà possibile prenotare l'appuntamento.

Vaccino ai bambini, si parte il 16 dicembre. L'Iss: «Covid rischioso anche per i piccoli»

