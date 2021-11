Vaccino bambini 5-11 anni, il Green Pass servirà anche a loro? Sileri: «I piccoli più esposti al Long Covid»

Da lunedì 1 dicembre in Italia potrebbe iniziare la somministrazione del vaccino anti Covid ai bambini per la fascia 5-11 anni. Ma quali sono i rischi? Ci sarà il Green pass anche per loro? Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri fa il punto a Sky Tg24 ricordando che «bisogna vaccinare i bambini perchè se si ammalano c'è un rischio che abbiano complicanze anche gravi». Non solo. «Bisogna parlare del Long Covid, perchè forse il 40enne non va in terapia intensiva ma così come nei bambini dopo ci possono essere dei disturbi che durano a lungo, perchè il virus attacca più organi».

Il Green pass per i bimbi

«Il Green pass per i bambini non è previsto. E neanche l'obbligo. Sul vaccino ai bambini è verosimile che la decisione venga anticipata di uno o 2 giorni rispetto a quello che s'era detto, cioè il 29 novembre, insomma è imminente, direi che ai primi di dicembre sarà disponibile il vaccino per la fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni».

Dove si potrà fare

«Dal punto di vista logistico per vaccinare i bambini verranno utilizzati in gran parte gli hub esistenti con dei percorsi dedicati ai piccoli. Serve un'informazione trasparente e spiegare ai genitori perchè serve fare la vaccinazione».