Vaccino ai bambini, gli effetti indesiderati più frequenti: dolore al braccio, febbre e sonnolenza

Dolore al braccio, sonnolenza e qualche linea di febbre che, in poche ore, passa. Sono questi i sintomi più diffusi che potrebbero riscontrarsi tra i bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni. La campaga vaccinale nella fascia di età over 5 sta partendo e le famiglie nelle prossime ore dovranno scegliere la data e il luogo di somministrazione. Per affrontare dubbi e incertezze potranno chiedere ai loro pediatri di famiglia.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati