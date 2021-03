Vaccino, l'azienda cinese Sinovac: «Nostro farmaco sicuro per i bambini a partire dai 3 anni»

L'azienda farmaceutica cinese, Sinovac, ha affermato che il suo vaccino anti Covid-19 è sicuro nei bambini di età compresa tra 3 e 17 anni, sulla base di dati preliminari già presentati alle autorità di regolamentazione dei farmaci cinesi. Nel frattempo sono più di 70 milioni le iniezioni del vaccino cinese somministrate in tutto il mondo. Sinovac è al momento autorizzato in Cina per la popolazione adulta ma non per quella infantile, data l'incertezza circa la risposta del sistema immunitario dei bambini alla sua somministrazione. Gli ultimi studi clinici di Sinovac, riportati dall'ABC, metterebbero in luce però nuove evidenze sulla sua sicurezza.

Sinovac says its COVID-19 vaccine is safe in children ages 3-17, based on preliminary data, and it has submitted the data to Chinese drug regulators. https://t.co/l7JmXAvprs — ABC News (@ABC) March 23, 2021

Gli studi, che hanno interessato in fase iniziale e intermedia oltre 550 soggetti, hanno mostrato che il vaccino indurrebbe una risposta immunitaria anche nei bambini, secondo quanto dichiarato da Gang Zeng, direttore medico di Sinovac, in una conferenza stampa. Di tutti i soggetti del campione, solo due hanno sviluppato febbre alta in risposta al vaccino, uno di 3 anni e l'altro di 6 anni, mentre il resto dei soggetti dello studio ha manifestato sintomi lievi.

Early and mid-stage clinical trials with more than 550 subjects showed the vaccine would induce an immune response, said Gang Zeng, the medical director at Sinovachttps://t.co/9HPaqWbnF6 — The Irish News (@irish_news) March 23, 2021

«Dimostrare che il vaccino è sicuro e potrebbe suscitare una risposta immunitaria potenzialmente utile contro SARS-CoV-2 è molto apprezzato», ha detto Eng Eong Ooi, professore presso la Duke NUS Medical School di Singapore che sta co-guidando lo sviluppo di un vaccino contro il covid19. Tuttavia, ha affermato il professore, che i dati presentati pubblicamente dalla società non sembrerebbero sufficienti per fornire una risposta definitiva ai risultati.

Anche le altre case farmaceutiche di vaccini hanno nel frattempo intrapreso studi per capirne l'efficacia dei loro farmaci immunizzanti sulla popolazione infantile. Il vaccino Pfizer, autorizzato a partire dall'età di 16 anni, è in fase di studio nella popolazione di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Anche Moderna ha annunciato negli scorsi giorni un nuovo studio per testarne l'uso del vaccino nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Mentre Sinopharm aveva dichiarato già lo scorso gennaio di aver presentato dati clinici al riguardo alle autorità di regolamentazione.

