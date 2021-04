Vaccino Covid per animali, in Russia prodotte le prime dosi: si lavora per registrarlo in Ue

È stato prodotto un primo lotto del vaccino contro il Covid-19 destinato agli animali, il Carnivac-Cov. Ad annunciarlo è stato il Servizio Federale russo per la Veterinaria e la Sorveglianza Fitosanitaria (Rosselkhoznadzor). Come riferisce l'agenzia Interfax, citando la direttrice dell'ente federale, Yulia Melano, le 17.000 dosi della partita sono state ordinate e saranno presto fornite a varie regioni russe. Stando a Melano, società di Germania, Grecia, Polonia, Austria, Kazakistan, Tagikistan, Malesia, Thailandia, Corea del Sud, Libano, Iran e Argentina sono interessate al vaccino.

APPROFONDIMENTI GLASGOW Gatto (contagiato dai padroni) muore di Covid. Studio conferma la... LA RICERCA Vaccino low cost in arrivo dall'America, primi test sull'uomo...

Gatto (contagiato dai padroni) muore di Covid. Studio conferma la trasmissione da uomo a felino

Secondo l'agenzia Interfax, «si prepara un dossier per registrare» il vaccino «all'estero, in particolare in Unione europea». «Al momento - ha spiegato Melano alla Tass - possono essere prodotte fino a tre milioni di dosi al mese. In futuro, se arriveranno ordini, sarà possibile aumentare questa quantità fino a cinque milioni». Gli studi preclinici del vaccino sono iniziati lo scorso agosto. I test sono stati condotti su visoni, gatti, cani e furetti, e, secondo le autorità russe, hanno provato l'efficacia e la sicurezza del vaccino.

Russia registered Carnivac-Cov in March after tests showed it generated antibodies against Covid-19 in dogs, cats, foxes and mink. https://t.co/BUEKLubtam — The Star (@staronline) April 30, 2021

È di qualche giorno fa, invece, la notizia dei risultati positivi del primo vaccino anti Covid in sperimentazione di fase 1 nei gatti, realizzato dall'azienda italiana Evvivax. Sperimentazione condotta negli Stati Uniti in collaborazione con l'azienda americana Applied Dna. Serbatoio naturale di oltre il 70% delle malattie infettive emergenti, gli animali sono stati dei sorvegliati speciali fin dall'inizio della pandemia scatenata dal virus SarsCoV2: l'obiettivo è evitare che diventino dei serbatoi naturali di infezioni.