Covid, niente vaccino fino a sedici anni: «Ecco tutte le controindicazioni»

Dolore e gonfiore al braccio dopo l'iniezione, stanchezza, mal di testa. E ancora: dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre. Queste le reazioni avverse al vaccino anti-Covid osservate in più di una persona su dieci.



Dopo la puntura

I risultati dello studio Comirnaty descrivono principalmente disturbi di lieve o moderata entità risolti nel giro di pochi giorni. Meno frequenti, se non rari, nausea, dolore agli arti, ingrossamento dei linfonodi, difficoltà ad addormentarsi e sensazione di malessere, debolezza nei muscoli di un lato del viso con una paralisi facciale periferica acuta. «Effetti collaterali che tra i 720 campani che si sono immunizzati al momento non si sono manifestati», dichiara Annalisa Capuano, professore ordinario dell'Università Vanvitelli e responsabile del centro regionale di farmacovigilanza della Campania, impegnata a monitorare direttamente gli sviluppi.



Lo choc anafilattico

«Finora sono solo due le segnalazioni in tutta Italia, e nessuna al momento appare collegata alla somministrazione», chiarisce, puntualizzando che «non sono state indicate nemmeno reazioni di tipo allergico, uno dei rischi più temuti». Come lo choc anafilattico, ed è per questo il farmaco viene somministrato sotto stretto controllo medico: nel v-Day, in presenza di anestesisti e ambulanze, prevedendo box di osservazione e un'attesa dai 15 ai 30 minuti prima di lasciare la struttura. «Tuttavia, i tempi non sono ancora maturi per poter definire il profilo di tollerabilità del vaccino», precisa Capuano.



I sintomi del Covid

I dati pubblicati sul The New England Journal of Medicine, emersi dal trial che ha poi portato all'autorizzazione europea del farmaco, sono comunque incoraggianti: «Non solo in termini di efficacia, che è risultata pari al 95 per cento (8 su 18.198 casi sintomatici) dopo la somministrazione della seconda dose, ma anche dal punto di vista della sicurezza, perché gli eventi avversi sono pressoché sovrapponibili a quelli generalmente associati alla somministrazione di vaccini già in uso».



A chi rivolgersi

In caso di una sospetta reazione avversa, è raccomandato rivolgersi al proprio medico di famiglia che con la Asl di appartenenza può procedere alla segnalazione e fornire al paziente dettagliate informazioni, e metterlo in contattato con il Centro regionale di farmacovigilanza che ha una postazione permanente al Cotugno. Tre i recapiti di riferimento: 0815665805 - 7652 - 7669, più la e-mail: farmacovigilanza@unicampania.it. Inoltre, ogni punto vaccinale (per Napoli, già attivi l'Ospedale del mare, il Cardarelli e il Cotugno) ha un proprio responsabile locale. Ma chiunque può segnalare in prima persona una reazione avversa da vaccino anti-Covid utilizzando anche i moduli pubblicati sul sito Aifa, l'agenzia italiana del farmaco che ha istituito anche un comitato scientifico per la valutazione della sicurezza, e i moduli sono disponibili al link https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.



Altre reazioni allergiche

Ovviamente, chi manifesta una reazione allergica grave dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino non deve ricevere la seconda, programmata a distanza di 21 giorni. Ma gli effetti sistemici sono stati più frequenti e pronunciate proprio dopo il richiamo; mentre la variante inglese Covid non dovrebbe alterare in modo significativo l'assetto e le componenti del virus. Stando alle indicazioni Aifa, la vaccinazione non va in contrasto se si è già avuta l'infezione, anzi potenzia la sua memoria immunitaria, per cui non è utile alcun test prima della punturina. «Chi ha sviluppato gli anticorpi non necessita del vaccino in questa prima fase», spiega Capuano.



Le incognite

Non è chiaro se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico o contagiare gli altri: «Quanti sono a contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione», sottolinea la professoressa. L'immunità in genere scatta a distanza di una settimana dalla somministrazione della seconda dose, ma non è ancora definita con certezza la durata, a giudicare dalle conoscenze su altri tipi di coronavirus dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi. Anche i dati sull'uso del vaccino anti-Covid durante la gravidanza sono, invece, molto limitati e l'Istituto superiore di sanità ha avviato una specifica sorveglianza sul Covid che potrebbe offrire informazioni utili. Il vaccino non va invece dato a bambini e ragazzi di età inferiore a 16 anni: l'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, ha concordato con l'azienda produttrice un piano per la sperimentazione in una fase successiva. Così come per chi ha una immunodeficienza o malattie autoimmuni, non sono ancora disponibili dati su sicurezza e efficacia; mentre malati cronici, colpiti da diabete, tumori, patologie cardiovascolari sono i più a rischio in caso di contagio e a loro va data, per questo, la priorità nella vaccinazione che, a scopo precauzionale, va effettuata a distanza di almeno due settimane dalla quella anti-influenzale.

