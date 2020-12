Covid, Arcuri: «Sul vaccino non ci saranno corsie preferenziali»

“L’approvazione del vaccino in soli 10 mesi è un risultato straordinario della scienza di cui essere orgogliosi. Dobbiamo essere riconoscenti agli scienziati che lavorando giorno e notte hanno portato a questo risultato”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa.

APPROFONDIMENTI I NUMERI DI OGGI Coronavirus, oltre 70mila vittime in Italia. Il bollettino di... IL CASO Covid, una nuova variante scoperta in Gran Bretagna: cosa succede ora VIDEO Covid, Speranza: "Grazie a Iss per attività formativa su...

“Per il vaccino non ci saranno corsie preferenziali - ha aggiunto - Saranno vaccinati gratuitamente tutti gli italiani che lo vorranno. Faccio un appello agli italiani, vi chiedo di non agitarvi: tutti sapranno per tempo dove andare a farsi il vaccino e quando”.

Arcuri ha spiegato che “la curva dei contagi resta congelata” ma dobbiamo comunque continuare tutti a “essere prudenti e responsabili”, “dobbiamo fare ancora qualche sacrificio” per far sì che non arrivi la terza ondata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA