Vaccino Covid, ok Ema a Pfizer-BioNTech: «Garantiamo ai cittadini Ue sicurezza». Von der Leyen: «Agiremo velocemente»

L'Agenza europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. «Il Comitato tecnico Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema si è riunito oggi e ha raccomandato un'autorizzazione condizionata alla commercializzazione nell'Ue del vaccino sviluppato da BioNTech e Pfizer. La raccomandazione è per prevenire Covid-19 nelle persone a partire dai 16 anni di età». Lo ha annunciato in conferenza stampa Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Variante virus inglese più pericolosa? Mutazione, contagio,... LE INTERVISTE DEL MATTINO Vaccino Covid, i dubbi del medico napoletano: «Non mi fido,...

«Le notizie positive di oggi rappresentano un importante passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia», ha detto Cooke. «Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell'Ue - ha aggiunto - Possiamo garantire ai cittadini dell'Ue la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualità necessari».

«È un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei! L'Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino Pfizer-BioNTech. Ora agiremo velocemente». Così su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!

The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.

Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020