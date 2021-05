Covid, Iss studia vaccino di lunga durata: «Su modelli animali, nessuno stop»

Ipotesi vaccino di lunga durata contro il Covid. L'Istituto Superiore di Sanità (Iss) sta sperimentando un potenziale modello di vaccino di lunga copertura contro SARS-Cov2. Il vaccino è attualmente in fase di studio preclinico, su modelli animali, e tale fase non è stata ancora completata. La ricerca non ha subito arresti ma sta seguendo il normale iter di consolidamento come per tutti gli altri potenziali modelli vaccinali. A precisarlo è l'Iss, in relazione alla interrogazione presentata al ministro della Salute dal deputato di Fratelli d'Italia Marcello Gemmato, il quale afferma che la sperimentazione, «pur non avendo sollevato nessun tipo di criticità cliniche, è ferma da sei mesi».

APPROFONDIMENTI ROMA Pfizer Lazio, seconda dose a 35 giorni: partono gli sms con la nuova... LA GUIDA Vaccini Lazio, prenotazione fascia 52-53 anni: centri con... SALUTE Pfizer, il vaccino dell'azienda farmaceutica statunitense IL PIANO Vaccini over 40 nel Lazio, “Open night” negli hub: 20... CASERMA FERRARI ORSI AstraZeneca, a Caserta 41 ore consecutive di vaccini per l'Astra... L'INTERVISTA Pandemia Covid, Ilaria Capua: «Ne arriverà un'altra,... USA Vaccino, la mossa anti-scettici dell'Ohio: «Puoi vincere 1...

In merito al vaccino in sperimentazione, l'Iss spiega in una nota che la possibile lunga durata della copertura vaccinale «ovviamente non è ancora supportata da evidenze scientifiche ma si basa su dati di letteratura, e nel corso dello sviluppo non è esclusa la necessità di un'integrazione con le attuali tecnologie vaccinali (vaccini a mRNA)». La fase attuale, inoltre, «non permette di fare una stima quantitativa dell'efficacia e dell'effettiva durata della copertura vaccinale». La tecnologia del vaccino Iss, attualmente allo studio, è basata sull'attivazione dell'immunità indotta dalle cellule CD8 T: «è originale rispetto alle altre in uso e se ne stanno studiando ulteriori possibili sviluppi», sottolinea l'Istituto. L'Iss, nel riconoscere il potenziale della ricerca, ha supportato sistematicamente le richieste di finanziamento necessarie al suo sviluppo e ha reputato opportuno, inoltre, proteggerla depositando un'ulteriore domanda di brevetto per garantirne eventualmente un uso finalizzato alla tutela della salute pubblica.