Covid, Moderna e gli Usa litigano su chi ha inventato il vaccino: il brevetto diventa un caso

Chi ha inventato il vaccino contro il Covid? Negli Stati Uniti Moderna e National institutes of health, l'agenzia governativa che si occupa di ricerca biomedica, si contendono il primato. Il braccio di ferro è in realtà su chi abbia il merito di aver inventato la componente centrale del prodotto dell'azienda americana. Un conflitto, spiega il New York Times, che potrebbe avere implicazioni sulla distribuzione a lungo termine del vaccino e sui futuri profitti.

Moderna e Nih, il caso

Il caso è nato perché Moderna ha chiesto il brevetto ma non ha citato nella sua richiesta i nomi di tre scienziati del centro di ricerca sui vaccini del Nih, sostenendo che non hanno co-inventato la componente in questione. L'agenzia Usa invece insiste, ricordando che John R. Mascola, direttore del centro, Barney S. Graham, ora in pensione, e Kizzmekia S. Corbett, ora ad Harvard, hanno lavorato con gli scienziati di Moderna per progettare la sequenza genetica che induce il vaccino a produrre una risposta immunitaria. E dunque hanno avuto un ruolo determinante nell'invenzione e nella definizione del prodotto che combatte il Covid. Naturalmente non si tratta soltanto di una questione di prestigio. Se fossero inclusi anche i loro nomi, il governo federale potrebbe infatti dire la sua sugli impianti in cui produrre il vaccino e si assicurerebbe il diritto di dare in licenza la tecnologia.

Il brevetto

Secondo il Washington Post, il Nih aveva affermato nei documenti depositati presso l'Ufficio brevetti degli Stati Uniti che questi tre scienziati avevano inventato elementi chiave del vaccino, ma Moderna ritiene che non abbiano co-inventato gli mRna su cui si basa il prodotto. «I vaccini e i farmaci in genere sono coperti da più brevetti. Nel caso del vaccino mRna, Moderna ha riconosciuto il contributo degli scienziati Nih solo in uno dei quattro brevetti». Il National institute of allergy and infectious diseases, l'ente del National institutes of health che si occupa di malattie infettive, ha dichiarato di non condividere la posizione di Moderna e che anche i suoi scienziati dovrebbero essere nominati come inventori del vaccino: «Nih e Moderna hanno concordato di collaborare e sviluppare congiuntamente un vaccino contro il Covid».

L'ipotesi tribunale

Ma Moderna non è d'accordo. E ha affermato sul Washington Post: «Abbiamo sempre riconosciuto il ruolo sostanziale che Nih ha svolto nello sviluppo del vaccino di Moderna contro il coronavirus. Questo include il riconoscimento del fatto che gli scienziati del Nih hanno apportato contributi durante lo sviluppo del vaccino, e la loro inclusione come co-inventori nelle domande di brevetto che hanno anche pubblicato di recente con affermazioni sull'uso dell'mRna-1273», il nome tecnico del suo vaccino. Ma, ha aggiunto, «soltanto gli scienziati di Moderna hanno progettato l'mRna-1273 stesso».

Moderna ha ricevuto quasi 10 miliardi di dollari di fondi federali degli Stati Uniti per sviluppare il vaccino. Se le parti non si accorderanno entro il periodo del rilascio del brevetto il governo dovrà decidere se andare in tribunale, una battaglia che potrebbe essere lunga e costosa.