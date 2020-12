Vaccino Pfizer, Bild: «Via libera prima di Natale». Ma Ema frena: «Pronto il 29 dicembre»

L'agenzia Ema sarebbe pronta ad accordare l'autorizzazione al vaccino anti Covid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. Lo scrive la Bild on line citando fonti europee e del governo tedesco. Le vaccinazioni potrebbero iniziare in Germania subito dopo Natale, e viene presa in considerazione la data del 26.

Ma l'Ema smentisce: «La data per l'approvazione del vaccino Pfizer-Biontech resta il 29 dicembre. Se ci saranno cambiamenti, lo annunceremo», ha detto il portavoce.

I vaccini contro il Covid che arriveranno «non sono fra di loro equivalenti, hanno tecnologie diverse. Ma dal punto di vista della sicurezza, una volta approvati, come credo lo saranno da parte dell'Agenzia Europea dei medicinali ( Ema), saranno tutti sicuri. Se li facciamo noi che li studiamo e li proponiamo, credo che chiunque li possa fare in sicurezza». A sottolinearlo, durante la trasmissione Agorà, su Rai Tre, è stato Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma. In merito all'ipotesi di vaccinare prima i ragazzi, in quanto possibili facilitatori del contagio da Sars-Cov-2, l'esperto spiega: «in questo momento non abbiamo abbastanza dosi. Dobbiamo cominciare dal personale sanitario e dai soggetti più vulnerabili, poi pian piano vaccineremo gli altri».

