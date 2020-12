Vaccino, Pfizer rimezza le forniture per il 2020. Il Wsj: «Ostacoli in catena approvvigionamento»

Pfizer dimezza, rispetto alla previsione iniziale, il target di forniture per il vaccino sul Covid-19 per il 2020 in seguito a ostacoli alla catena di approvvigionamento. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Pfizer continua a prevedere la fornitura di oltre 1 miliardo di dosi per il 2021. «L'aumento degli approvvigionamenti su materiale grezzo richiede più tempo del previsto ed è importante sottolineare che il risultato dei test clinici è arrivato più tardi delle previsioni iniziali», afferma un portavoce di Pfizer citato dal Wall Street Journal.

