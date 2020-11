Vaccino Covid, Oxford: «Il nostro efficace al 70% ma più economico e facile da conservare»

Vaccino Covid, altre notizie. Quello sviluppato dall'Università di Oxford contro il coronavirus risulta efficace al 70%. Lo ha annunciato la AstraZeneca spiegando che la sua efficacia è stata dimostrata in due segmenti di studio. La Bbc sostiene che si tratta allo stesso tempo di un successo e di una delusione dopo che i vaccini messi a punto da Pfizer e Moderna hanno mostrato una protezione al 90%. Il punto di forza del vaccino sviluppato nei laboratori di Oxford è che risulta decisamente più economico rispetto agli altri due, oltre che più facile da conservare e quindi può essere disponibile in ogni parte del mondo. Per questo, se venisse approvato, potrebbe svolgere un ruolo significativo nella lotta contro la pandemia. Il governo britannico ha già ordinato 100 milioni di dosi del vaccino messo a punto dall'Università di Oxford, abbastanza per immunizzare 50 milioni di persone.

The Oxford vaccine shows 70% protection against Covid, but it was 90% effective when volunteers in the trial were given a half dose first followed by a full dose.

Andrew Pollard, head of the Oxford Vaccine Group, explained the findings to @JustinOnWeb pic.twitter.com/oQJYeHt4vL

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) November 23, 2020