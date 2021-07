«Il vaccino anti-Covid è sicuro anche in gravidanza »

«Il vaccino anti-Covid in gravidanza è sicuro e non ci sono rischi, come dimostrato da studi scientifici, che i frammenti di mRna possano "arrivare" al feto e tanto meno "passare" attraverso il latte». Lo sostiene Elsa Viora, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), cosciente che «molte future mamme hanno paura» e che questi timori sono «stati alimentati anche dalla mancanza di una presa di posizione ufficiale da parte delle nostre istituzioni sanitarie». Quindi, l'esperta invita «tutte le future mamme o a chi pensa di diventarlo a vaccinarsi», anche in considerazione dei rischi più alti per le donne incinte che dovessero contrarre la malattia.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 341 positivi e un morto: l'indice di... LA PANDEMIA Green pass, cosa fanno gli altri Paesi? Obbligatorio in Francia, in... INDIA Non solo covid, l'India piegata dall'alluvione: 129 morti in...

«La paura di eventuali dei danni al feto», a causa del vaccino «non ha alcuna plausibilità biologica, perché i frammenti di mRna sono molto piccoli e hanno una vita brevissima», aggiunge Viora. «L'mRna oltre a non passare attraverso la placenta perché, appunto, dura pochissimo, non passa neanche nel latte, come è stato dimostrato da un recentissimo studio».