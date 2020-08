Covid, vaccino italiano allo Spallanzani: via alla sperimentazione, una donna la prima volontaria. Zingaretti: «Sarà pubblico»

«Spero che questo mio gesto serva e soprattutto che le persone siano più responsabili». Ha commentato così la donna prima volontaria per la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid 'made in Italy' allo Spallanzani di Roma. Inoculata stamattina la dose. Presenti all'avvio dei test il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato e i vertici dell'Istituto per le malattie infettive della Capitale, eccellenza nella lotta al nuovo coronavirus.





Alle 8.30 circa la volontaria ha ricevuto la dose del vaccino

Il vaccino che sarà sperimentato allo Spallanzani è interamente italiano ed è nato grazie a un protocollo siglato a marzo tra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'IRCCS ®Spallanzani¯. Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani e 3 milioni a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica. Il vaccino è realizzato, prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera di Castel Romano.

Zingaretti: vaccino sarà pubblico

«Noi crediamo molto nel vaccino bene comune. Il vaccino italiano sarà pubblico e a disposizione di tutti coloro che ne avranno necessità». Lo ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti allo Spallanzani per l'avvio della sperimentazione del vaccino anti-Covid.«La Regione seguirà passo dopo passo il processo di sperimentazione per arrivare il prima possibile alla distribuzione del vaccino» ha aggiunto Zingaretti.

«A noi interessa che il vaccino sia efficace. Se tutto avviene nei tempi programmati il nostro auspicio è che sia prodotto in primavera». Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia in occasione dell'avvio della sperimentazione nell'istituto del vaccino sull'uomo. «Il primo volontario a cui stamattina è stata inoculata la dose di vaccino verrà tenuto in osservazione per 4 ore da una equipe poi tornerà a casa e verrà monitorato per 12 settimane - ha spiegato Vaia -. Mercoledì proseguiremo con altri due volontari e così a seguire tutti gli altri fino a 24 settimane. Poi se tutto andrà bene ci saranno la seconda e la terza fase di sperimentazione che probabilmente faremo in un paese dell'America Latina dove il virus è in crescita». Vaia ha spiegato che molti volontari hanno detto che intendono «devolvere il rimborso spese previsto alla ricerca».

«L'Italia con questo vaccino entra da protagonista nella guerra dei vaccini, non per arrivare prima ma per arrivare meglio e mettere il Paese in un sistema di parità. Perché avere un vaccino italiano significa non essere schiavi e servi di altri Paesi che diranno "io prima"». Lo ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito. «Il nostro è un protocollo complesso è scrupolo - ha aggiunto - che garantirà la massima sicurezza». Ippolito ha inoltre spiegato: «Ci vorranno almeno 24 settimane per completare fase I sperimentazione sull'uomo vaccino. Poi passeremo alla fase II per la qual ci stiamo già preparando. Giocare sui tempi e ridurre la sperimentazione non è utile».

Galli: «Non abbassare la guardia in attesa del vaccino»

«Il vaccino arriverà, ma non nei prossimi mesi e anche per buona parte del prossimo anno. Non ci si deve illudere e, nell'attesa, non si deve abbassare l'attenzione sui provvedimenti, altrimenti saremmo d'accapo». Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, risponde così in merito all'avvio, da oggi, della sperimentazione sull'uomo del vaccino contro il coronavirus presso lo Spallanzani di Roma. Rispetto alla decisione della Food and Drug Administration di autorizzare l'utilizzo della terapia del plasma dei convalescenti per curare i malati di Covid-19, annunciata da entusiasmo dal presidente Usa Donald Trump, Galli spiega: «non ho visto i dati, se ci fosse, come annunciato, il 35% di riduzione della mortalità sarebbe un risultato buono ma non particolarmente importante». Di fatto, aggiunge, «come metodo va ancora molto standardizzato. Il professor Raffaele Bruno dell'Irccs San Matteo di Pavia ha coordinato uno studio a cui parteciperò, per capirne di più». Quanto ai diversi provvedimenti regionali che hanno accompagnato, in Italia, la fase delle riaperture post emergenza, Galli non ha dubbi: «la regionellosis è una grave malattia della sanità italiana con gravi punte di regionalite che si sono manifestate in questo momento di pandemia». Ad esempio, conclude, «il regime diverso della gestione diversa dei treni tra regioni è stata apoteosi della contraddizione da questo punto di vista».

Ultimo aggiornamento: 12:43

