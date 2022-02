Vaccino, ecco Evusheld il monoclonale per chi non risponde alle dosi: disponibile da lunedì allo Spallanzani. «Efficace all'80%»

In attesa del nuovo vaccino Novavax, allo Spallanzani sono da oggi disponibili i nuovi anticorpi monoclonali, che servono a dare protezione ai fragili che non sono coperti dal vaccino. Da lunedì inizieranno le somministrazioni nell'ospedale romano. «Il farmaco trova indicazione nella profilassi primaria delle persone immunodepresse non responsive ai vaccini anti Covid», spiega la direzione dello Spallanzani.

Monoclonale per chi non risponde al vaccino

«Gli studi indicano che l'efficacia clinica di Evusheld è vicina all'80% nella prevenzione della malattia sintomatica. Questo nuovo monoclonale rappresenta un ulteriore strumento innovativo che va ad affiancarsi alla vaccinazione in terza dose, per contrastare efficacemente questa fase della pandemia», aggiunge la nota.

