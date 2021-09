Vaccino, gravidanza e fertilità, dna e come si misurano gli effetti collaterali: tutti i dubbi e le risposte dell'Iss

Dubbi se fare o no il vaccino anti Covid? Gli esperti scientifici e sanitari ci dicono che il vaccino è fondamentale per depotenziare la circolazione del virus. E però nonostante l'efficacia provata (gli ultimi dati ci comunicano che nella fascia d'età 40-59 anni il vaccino previene al 93,9% i ricoveri, al 95,8% il rischio di finire in rianimazione e al 93,9% previene la morte), ci sono molte persone che ancora aspettano a prenotare la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati