Vaccino monodose J&J in dirittura d'arrivo, Genazzani (Ema): «Decisione nei primi 15 giorni di marzo»

Il vaccino anti-Covid monodose di Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson (J&J), «credo sia in dirittura d'arrivo. Nei primi 15 giorni di marzo potrebbe arrivare la decisione dell'Agenzia europea dei medicinali Ema». Ad annunciarlo è Armando Genazzani, rappresentante italiano nel comitato tecnico Chmp dell'Ema, ai microfoni di 24Mattino su Radio24.

Quanto alle forniture che verranno messe a disposizione dopo l'ok europeo, «come per tutte le altre aziende che hanno i vaccini approvati la produzione aumenterà nel corso del tempo molto velocemente», aggiunge Genazzani che è anche docente di Farmacologia all'università del Piemonte Orientale.

«Parliamo sempre di Sputnik V», il vaccino russo, «ma intanto abbiamo altri due vaccini anti-Covid che hanno iniziato il loro iter autorizzativo con quelle che si chiamano rolling review, che stanno fornendo dei dati e hanno attivato la procedura, cioè quelli di Novavax e CureVac. Quindi in ogni caso non aspettiamo solo Sputnik, ma ci aspettiamo che questi potrebbero arrivare ancora prima». A puntualizzarlo è stato Armando Genazzani, rappresentante italiano nel Comitato tecnico Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema, parlando dei vaccini sotto valutazione in questo momento da parte dell'ente regolatorio Ue.

Per quanto riguarda Sputnik V, Genazzani riepiloga la situazione attuale: «Per quel che so io, vi sono stati degli incontri con Ema, più di uno, ma non hanno ancora cominciato l'iter autorizzativo formale. Vi sono delle cose che bisogna fare prima di poterlo iniziare: andare a controllare i siti produttivi che non sono al momento nella Comunità Europea. È qualcosa che si fa con tutti i vaccini, che siano in Russia, negli Stati Uniti, ovunque nel mondo. Siamo ancora quindi in una fase preliminare, non di sottomissione del dossier».

Invece Novavax e CureVac sono «ancora in rolling review e io posso solo fare una previsione» vaga, premette l'esperto, che è anche docente di Farmacologia all'università del Piemonte Orientale. «Avendo visto il tempo che sono rimasti gli altri vaccini in questa procedura, immaginerei che forse dopo Pasqua o giù di lì potrebbero cominciare a sottomettere» la richiesta di approvazione. Quindi in aprile, tendenzialmente.

