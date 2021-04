Vaccino libero in Puglia, da oggi iniezioni (una ogni tre minuti) senza prenotazione: ecco chi può farlo

Vaccino libero, finalmente. In Puglia da oggi ci si può proteggere dal Covid senza prenotazione ma semplicemente presentandosi ad un centro di somministrazione. Per la prima volta in Italia chi ha 79 anni, ovvero i nati nel 1942, possono farsi somministrare il farmaco recandosi presso un punto di vaccinazione solo con la tessera sanitaria. Domani in Puglia la vaccinazione libera sarà "riservata" ai nati nel '43 e così via ogni giorno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati