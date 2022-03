Vaccino ai minori, la Ue cambia le regole: «Il certificato Covid non scade a 9 mesi»

Vaccino ai minori, novità in arrivo. La Commissione europea ha adottato nuove regole sul certificato di vaccinazione Covid che per i minori sarà valido anche dopo i 270 giorni (9 mesi) dal completamento del ciclo di vaccinazione primario. Resterà invece in vigore il limite a partire dai 18 anni.

Lo ha comunicato la Commissione in una nota. Il richiamo della vaccinazione, o dose booster, dai 12 anni è stato autorizzato dopo una raccomandazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), viene ricordato, ma non tutti gli Stati membri stanno attualmente raccomandando di somministrare il booster ai minori.