Covid, vaccino Moderna: Ema anticipa al 6 gennaio la riunione per dare il via libera

Covid, vaccino Moderna: l'Ema ha deciso di anticipare dal 12 al 6 gennaio prossimo la riunione che potrebbe dare l'ok all'autorizzazione del presidio messo a punto dall'azienda america di Cambridge.

«Il Comitato, si legge in una nota relativa all'anticipazione della riunione dal 12 a 6 gennaio - tenuto debito conto dei progressi compiuti, ha fissato per il 6 gennaio 2021 una riunione straordinaria per concludere, se possibile, la propria valutazione». «La riunione prevista per il 12 gennaio 2021 sarà mantenuta se necessario», prosegue la nota.

APPROFONDIMENTI ROMA Vaccino Covid, Faq: chi potrà farlo, come e quando. Il prof... ROMA Vaccino di Natale, un piano spot. Siero per tutti solo in primavera STATI UNITI Vaccino Pfizer, reazione anafilattica per una donna in Alaska: non... LO SCENARIO Vaccino Moderna, il Wall Street Journal: «Blocca anche la... GERMANIA Vaccino Coronavirus, «in Germania via il 27 dicembre».... COVID Vaccino Moderna, una dose blocca la trasmissione. Burioni:... MONDO Stati Uniti, arriva il vaccino in ospedale: i medici festeggiano...

<div class="flourish-embed flourish-map" data-src="visualisation/1759833" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/1759833/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA