Vaccino, il modulo del consenso: «Sono consapevole delle conseguenze del rifiuto della seconda dose»

«Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio medico curante e seguirne le indicazioni». Coloro che si sottoporranno al vaccino Covid-19, firmerà un modulo di consenso assumendosene tutte le responsabilità. Nella nota informativa allegata al modulo si precisa: «È molto importante che Lei si ripresenti per la seconda somministrazione, altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare». Possono essere necessari fino a 7 giorni «dopo la seconda dose del vaccino per sviluppare la protezione contro il COVID-19.

«ll vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono: infatti l’efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari». «Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19».

Ultimo aggiornamento: 18:58

