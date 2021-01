Vaccino, Pfizer rallenterà le consegne per 3-4 settimane. Protesta di sei Paesi Ue: «Inaccettabile»

Allarme consegne del vaccini anti-Covid. Il governo tedesco ha confermato che le consegne di vaccini Pfizer nell'Ue subiranno un rallentamento, per un periodo che Berlino quantifica in «3-4 settimane». Le consegne ai Paesi dell'Ue di quantità pianificate di vaccini Pfizer-BioNTech subiranno ritardi a causa di lavori presso l'impianto in cui vengono prodotti, ha reso noto il ministero della Sanità tedesco. «Non appena ho saputo del ritardo ho chiamato l'amministratore delegato di Pfizer che mi ha rassicurato che tutte le dosi previste per l'Ue saranno consegnate nel primo trimestre», assicura la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Covid, il presidente Aifa: «Mai nessuna pandemia oltre i due... PORDENONE Covid, va al pronto soccorso con un infarto: ma è positiva al... COVID-19 Vaccino, in Israele casi Covid scesi 2 settimane dopo la prima dose:...

«La Commissione europea e, tramite essa, gli Stati membri dell'Ue sono stati informati che Pfizer non sarà in grado di soddisfare pienamente i quantitativi di consegna promessi per le prossime tre o quattro settimane a causa di lavori di ristrutturazione dell'impianto de Puurs», in Belgio, spiega una nota del ministero.

Sei ministri della Salute dell'Unione europea hanno indirizzato una lettera alla Commissione europea per esprimere «grave preoccupazione» per i ritardi nella consegna del vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech. I ministri di Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia definiscono «inaccettabile» la situazione che a loro parere «diminuisce la credibilità del processo di vaccinazione».

Il passaporto europeo

Intanto è in arrivo una sorta di passaporto europeo per i vaccinati. «Quello sul certificato vaccinale - o passaporto vaccinale, come lo chiamano alcuni - è un dibattito in corso a livello europeo», ha dichiarato una portavoce della Commissione Ue nella conferenza stampa quotidiana. «La discussione è su come si possa utilizzare questo certificato per accedere ad eventuali servizi o viaggi ed è una questione politica e giuridica, non medica, che dovranno affrontare gli Stati membri a livello Ue», ha aggiunto. Non è escluso che sarà uno dei temi del videosummit del Consiglio europeo sulla lotta al Covid in programma per il 21 gennaio.

Vaccino, in Israele casi Covid scesi 2 settimane dopo prima dose: «Calo dei positivi del 33%». Burioni: brutte notizie per i pessimisti

Certificato nel Lazio

«Noi da febbraio daremo il certificato vaccinale, dopo la seconda dose, che sarà scaricabile sull'anagrafe vaccinale con accesso attraverso Spid. E sarà una modalità per dichiarare che si è fatta la vaccinazione, qualora sia necessario. Questa modalità varrà per tutti, non solo per gli over 80». Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Non è una novità, perché anche i bambini hanno il certificato dei vaccini - ha aggiunto -. E' diversa la modalità, anziché richiederlo alla Asl lo puoi scaricare. Poi sarà il Governo o il Parlamento a decidere se con questo certificato puoi andare al cinema o a teatro».

Covid, va al pronto soccorso con un infarto: ma è positiva al virus e i reparti la rifiutano

Nuovo dpcm, oggi le decisioni: il Lazio va verso la fascia arancione, ecco chi rischia di cambiare colore

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA