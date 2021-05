Vaccini, Von der Leyen: «Contratto con Pfizer per 1,8 miliardi di dosi». Draghi: «Ue aumenti produzione con trasparenza»

Vaccini, prosegue la corsa europea. «Felice di annunciare che la Commissione europea ha appena approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i vaccini». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.

Other contracts and other vaccine technologies will follow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021