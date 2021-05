Vaccino a 12 anni, l'ok dell'Ema non basta. La rivolta dei genitori: «Mai ascoltati, serve il nostro consenso»

Tra una settimana il via libera al vaccino anti-Covid sugli adolescenti ma l'ultima parola, in realtà, non spetta all'Ema: è nella mani dei genitori. Trattandosi infatti di ragazzi minorenni, è necessario coinvolgere le famiglie che, ad oggi, non sono state ancora ascoltate. Parte la richiesta per una campagna informativa, che metta in luce rischi e vantaggi per una fascia di età non ancora interessata dai vaccini.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati