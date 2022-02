Vaccino senza ago, arriva il primo al mondo: si chiama ZyCoV-D, i Paesi che lo utlizzeranno e come funziona

La rivoluzione dei vaccini parte dall'India. La farmaceutica indiana Zydus Cadila, o Cadila Healthcare, ha avviato la consegna al governo indiano del ZyCoV-D, il vaccino contro il Covid che si somministra senza ago, attraverso la pelle. In un comunicato l'azienda, che ha il quartier generale in Gujarat, informa che il governo di Delhi ha ordinato dieci milioni di dosi del prodotto, autorizzato il 20 agosto scorso dalla Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), l'autorità indiana di vigilanza sui farmaci.

Vaccino, il primo al mondo senza ago

Lo ZyCoV-D è il primo vaccino al mondo che si somministra senza siringa, per via intradermica: si avvale del sistema della statunitense PharmaJet, usando il modello «Tropis», che ha ricevuto l'approvazione normativa in Europa nel 2017. Lo ZyCoV-D si somministra in tre momenti: la seconda dose a 28 giorni dalla prima, la terza 56 giorni dopo.

L'iniettore senza ago rende più facile l'immunizzazione: la mancanza della siringa facilita la somministrazione, riduce la paura di chi diffida delle siringhe e non dà luogo a lesioni da ago per gli operatori.

ZyCoV-D is one of the first plasmid DNA vaccines administered intradermally using a painless needle-free system in three doses.@VinayUmarji reports #Zydus #CoronavirusVaccination #Vaccines https://t.co/WKs9y3jcue — Business Standard (@bsindia) February 2, 2022

Il ministero della Sanità indiano ha anticipato che userà il vaccino negli Stati in cui persiste una scarsa diffusione della prima dose: Bihar, Jharkhand, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Uttar Pradesh e Bengala Occidentale. Zydus Cadila informa di avere sottoscritto contratti per la produzione su licenza con l'indiana Shilpa Medicare Limited e con la sudcoreana Enzychem Lifesciences.

