Vaccino in Serbia agli stranieri? Sì, e si può scegiere tra Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Sinovac o Sputnik. La Serbia, dunque, apre a chi voglia raggiungere il Paese balcanico per ricevere la somministrazione del vaccino e sul sito dell’ambasciata italiana si possono trovare le tutte le informazioni per chi è interessato.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati