Vaccino, Oms: «No alla terza dose: booster controproducente, rischio varianti»

Prima di una terza dose di vaccino occorre vaccinare completamente tutti. «Al momento i dati non indicano il bisogno di una terza dose». Lo ha detto in una conferenza stampa Soumya Swaminathan, chief scientist dell'Oms, secondo cui la priorità al momento deve essere quella di aumentare le coperture nei Paesi che ancora non hanno avuto accesso ai vaccini. Secondo l'esperta iniziare con i 'booster' con buona parte del mondo ancora non immunizzata potrebbe essere addirittura controproducente: «Ci opponiamo fermamente alla terza dose per tutti gli adulti nei paesi ricchi, perchè non aiuterà a rallentare la pandemia. Togliendo dosi alle persone non vaccinate i booster favoriranno l'emergere di nuove varianti».

As the US offers booster doses for Americans, @WHO's @doctorsoumya says, “We believe clearly that the data today does not indicate that boosters are needed."

Meanwhile, billions of people globally still can't get a first dose. #FirstDosesBeforeThirdDoses https://t.co/hsDU5kgIuN https://t.co/Pv4pns2rMI

