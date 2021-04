Vaccino, Garattini: «È più probabile morire cadendo dal letto, timori sono sproporzionati»

Grande scienziato, uno dei maestri della farmacologia in Italia: Silvio Garattini.

Professore, dopo tutta la bufera su AstraZeneca, e i danni che le polemiche hanno creato sull’andamento della campagna vaccinale, ora la stessa storia con Johnson&Johnson?

«E’ sconfortante. In un momento delicato come questo, in cui serve accelerare il più possibile ovviamente in sicurezza il numero delle persone vaccinate, per un numero di casi infinitesimale e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati