Viaggi all'estero, una dose di vaccino basta per partire? Tutte le regole (e l'incognita variante Delta)

Durante queste settimane in molti sono alle prese con calcoli e prenotazioni: l’obiettivo è cercare di andare in vacanza facendo in modo che le date di vaccini e richiamo non si sovrappongano con quelle della villeggiatura. Ma è possibile partire in sicurezza dopo avere effettuato la prima dose? In realtà, le notizie che arrivano dal Regno Unito non sono troppo confortanti: in Gran Bretagna i contagi da Covid sono in aumento a causa della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati