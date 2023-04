Variante Covid Arturo identificata per la prima volta in Italia, ecco quali sono i rischi

È stata identificata dall'equipe del professor Fausto Baldanti, direttore dell'Unità di Microbiologia e Virologia del Irccs San Matteo di Pavia, la variante covid XBB.1.16 denominata "Arturo". Lo comunica l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. «Al momento non sono presenti notizie di altre identificazioni di "Arturo" a livello italiano - commenta Bertolaso - abbiamo prontamente avvisato il ministero della Salute e i nostri laboratori sono in continuo contatto con l'Istituto Superiore di Sanità, con i quali collaborano alla sorveglianza nazionale».

Arcturus, nuova variante Covid segnalata in 22 Paesi. E in India ritorna l'obbligo delle mascherine

Variante "Arturo" identificata in Italia

«Mi complimento con il professor Baldanti e la sua equipe per l'importante attività di sorveglianza complimenti da estendere a tutti i laboratoristi lombardi che continuano l'attento lavoro di analisi», ha proseguito Bertolaso. «La variante 'Arturò - spiega il professor Baldanti - è stata identificata attraverso lo screening attivo presso l'ospedale che include sia pazienti ricoverati sia i pazienti che accedono al Pronto soccorso». «Il Centro Europeo per il controllo delle Malattie Infettive (ECDC) - continua il virologo - nel report del 23 marzo non ha ancora associato la variante a caratteristiche di maggior impatto né sulla gravità, né sulla capacità di infettare, al momento stiamo valutando attentamente la situazione». «Per questa nuova variante - conclude l'assessore Bertolaso - non sono presenti evidenze per prevedere misure aggiuntive: rimane sempre importante come prevenzione, non solo per il covid, ma per tutti i virus respiratori, una corretta igiene delle mani e l'utilizzo di mascherine in presenza di persone fragili/malate e quando si hanno i sintomi dell'influenza».

Ciccozzi: «Stessa famiglia di omicron, ha la sua stessa pericolosità»

Il fatto che sia stata identificata in Italia la variante del Sars-Cov-2 Arturo «non stupisce, anzi è una buona notizia, perché indica il fatto che la sorveglianza delle varianti funziona. In termini di pericolosità e contagiosità, non desta preoccupazione: visto che è della stessa famiglia di omicron, ha la sua stessa pericolosità». Lo spiega all'Ansa Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità epidemiologica all'Università Campus Biomedico di Roma, commentando l'identificazione, presso l'Irccs San Matteo di Pavia, della variante Covid XBB.1.16 denominata Arturo o Arcturus. Visto che era già stata individuata in altri 22 paesi, tra cui gli Stati Uniti, precisa, «era impossibile non circolasse già in Italia, quindi averla identificata mostra l'importanza della sorveglianza genomica, che è diversa da dalla sorveglianza epidemiologica perché permette di capire realmente cosa circola. Probabilmente abbiamo già ben più di un caso in Italia, ma quello che conta è la sintomatologia e su questo non dobbiamo preoccuparci. Come Kraken non ha fatto nulla di particolare, anche Arcturus non lo farà. Finché restiamo nel mondo delle varianti di omicron non dobbiamo preoccuparci: non cambia nulla per l'immunoevasione, ovvero la capacità di evadere le difese immunitarie da vaccino o da infezione pregressa», che comunque tendono ad affievolirsi nel tempo.

In India, precisa Ciccozzi, dove è nata anche la variante Delta, ben più pericolosa di Omicron, ora Arcturus è diventata prevalente e traina un aumento di contagi, ma «bisogna tenere in considerazione le caratteristiche di quello Stato, a partire dal fatto che è un Paese che produce vaccini ma che ha vaccinato molto poco la popolazione». Un pediatra indiano ha segnalato che tra i sintomi della variante Arturo ci sia la congiuntivite, o infiammazione degli occhi con rossore e bruciore, ma, sottolinea l'epidemiologo, «questo non è mostrato scientificamente, viene per molti motivi, allergia, contatto con mani infette. Essendo omicron è, contagiosa di per sé ma i sintomi sono blandi».