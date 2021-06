Variante Delta, la più veloce grazie a un "segreto": pericolosità, mutazioni, ecco cosa sappiamo

Comparsa in India nell'ottobre 2020, la variante Delta del virus SarsCoV2 si è diffusa fino a raggiungere ormai un centinaio di Paesi ed è stato possibile soprattutto grazie alla rapidità con la quale si trasmette, fra il 50% e il 60% superiore rispetto alla variante Alfa, l'Inglese secondo la vecchia terminologia. Il segreto della sua velocità si trova in gran parte nella proteina Spike, che il virus usa per agganciarsi alle cellule umane e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati