Variante Delta, cosa provoca? Da perdita dell'udito a coaguli di sangue (e in Gb +90% casi in 7 giorni)

Si è diffusa in più di 60 Paesi negli ultimi sei mesi e ha portato al blocco dei viaggi dall'Australia agli Stati Uniti. È la variante Delta (ex variante indiana), la mutazione B.1.617.2, ora rinominata Delta per evitare discriminazioni. Tra quelle sequenziate finora è la più contagiosa. Ma gli scienziati stanno ora studianto anche le conseguenze sul corpo di chi è stato contagiato. E i risultati degli studi effettuati finora dicono che è più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati