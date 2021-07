Variante Delta, Lazio in allarme: da tre giorni è la regione con più positivi

Qualcosa sta succedendo nel Lazio: per il terzo giorno consecutivo è di gran lunga la regione con più casi positivi. Nel fine settimana (venerdì, sabato e domenica) ha sommato 1.414 nuovi casi positivi; la settimana scorsa, prendendo sempre come punto di riferimento il venerdì, il sabato e la domenica, erano stati 475, in pratica confrontando i due week-end i contagi sono triplicati. E i ricoveri? Non c'è un forte pressione: erano 128 in area...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati